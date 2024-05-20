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عربي-دولي
معارك السودان الضارية.. المدنيون أبرز الضحايا!
Lebanon 24
20-05-2024
|
01:25
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كشف تقرير نشره موقع النزاع المسلح ومشروع بيانات الأحداث بواشنطن، أنه سجل 6 آلاف و50 حادثة عنف منذ اندلاع القتال في السودان في نيسان من العام الماضي، مشيراً إلى أنه جرى الإبلاغ عن 16650 وفاة، فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأحد، إن العنف في منطقة دارفور بالسودان قد يعد جريمة ضد الإنسانية.
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وأوضح التقرير أن الفترة الواقعة بين 6 نيسان إلى 10 أيار هذا العام، تم فيها رصد أكثر من 415 حادثة و875 حالة وفاة، معظمها في الخرطوم وشمال دارفور.
كما أفاد بأن سيطرة الدعم السريع على مليط التي تربط ولاية شمال دارفور بليبيا، أدى إلى ديناميكية صراع جديدة في المنطقة، حيث هاجمت قوات "الدعم السريع" و"الميليشيات" المتحالفة أثناء سيطرتها على مليط والمناطق المحيطة بالفاشر المدنيين غير العرب.
وقال إن سيطرة "الدعم السريع" على مليط "يمكنها من الطريق إلى ليبيا للحصول على الإمدادات والوصول إلى الولاية الشمالية الخاضعة للجيش".
كما أوضح أنه جرى الإبلاغ عن وقوع 20 هجوماً على المدنيين الزغاوة، من قبل "الدعم السريع" على القرى المحيطة بالفاشر، حيث ارتكبت القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وتدمير الممتلكات على نطاق واسع.
إلى ذلك، اعتبر التقرير أن شن الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها الهجمات على مجتمعات الزغاوة، يعد انتقاماً من رئيس حركة السودان مني أركو مناوي، وقائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم اللذين يقاتلان مع الجيش. (الخليج)
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