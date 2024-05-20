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عربي-دولي

مع تصاعد الخلافات الإسرائيلية.. نتنياهو رفض مقترحاً للجيش لاستئناف مفاوضات الرهائن

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:36
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بدأ مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، الذي وصل إلى إسرائيل، أمس الأحد، محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، مستهلاً لقاءاته برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي استبق وصول المستشار الأميركي بإعلان رفضه لوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية، في وقت تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية إدارة الحرب في غزة.
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وكان نتنياهو قال في بيان صادر عن مكتبه، أمس الأول السبت، إن "موقف رئيس الحكومة هو أنه مصمم على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية". ونقل موقع "واينت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "هذا كأن نتنياهو قال لا لسوليفان قبل وصوله إلى البلاد". وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا مع سوليفان، في الأيام الأخيرة، أن انطباعهم هو أن سوليفان يولي أهمية بالغة لزيارته إسرائيل، وأنها قد تشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب، واستعداد نتنياهو للموافقة على قيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع المحيط.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سوليفان سيطرح خلال زيارته لإسرائيل، موقف الولايات المتحدة بأن تمتنع إسرائيل عن شن اجتياح واسع لرفح.
كما رفض نتنياهو، مقترحاً قدمه المسؤول عن ملف الأسرى والرهائن في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، في محاولة لتحقيق اختراق في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى. وبحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، نقلا عن مصادر مطّلعة؛ ووفقاً للتقرير، فإن ألون عرض المقترح الذي يتضمن "تنازلاً إسرائيلياً" بشأن عدد الأسرى الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الصفقة، ومناقشة «الهدوء المستدام» في غزة بالمرحلة الثانية، خلال الاجتماع الذي عقده كابينيت الحرب، مساء أمس الأول السبت.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الأحد، إن المملكة تطالب بإجراء «تحقيق دولي" في «جرائم حرب كثيرة» ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع مدير وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، أنه يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة. (الخليج)
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