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أوّل تعليق من الحكومة الإيرانية بعد حادثة سقوط الطائرة: لا اضطراب في الحكم

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:54
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نعت الرئاسة والحكومة الإيرانياتان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وكافة مرافقيه في تحطم المروحية مساء أمس الأحد، مؤكدة أن "مسار رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد".
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وأكدت الحكومة الإيرانية، في بيان الإثنين، أنها ستواصل العمل من دون "أدنى خلل" بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الأحد.

وجاء في البيان الحكومي "تؤكد الحكومة للشعب الإيراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد". (سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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