"استراتيجية القنفذ".. هكذا تحارب تايوان التنين الصيني!

يسعى لاي تشينغ-تي الذي ينصّب رسمياً، السبت، رئيساً جديداً لتايوان، إلى تعزيز «استراتيجية القنفذ» التي تعتمدها الجزيرة حيال أي غزو صيني محتمل، والقائمة على تطوير القدرات الدفاعية، من خلال زيادة الإنفاق العسكري خصوصاً في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة.

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وأظهرت الحرب في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام 2022، الدور المحوري للمسيّرات في النزاعات، وتأثيرها على الأسلحة الثقيلة التقليدية، ما قد يؤشر إلى مضي لاي في زيادة إنتاج التقنيات العسكرية الحديثة بعد توليه منصبه رسمياً.

وقال الخبير في الدراسات العسكرية في جامعة تشنغتشي في تايبيه ريتشارد هيو: "بفضل الدروس المستقاة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستحاول وزارة الدفاع الانتقال من شراء أنظمة الدفاع الثقيلة والمكلفة، إلى أسلحة وتجهيزات خفيفة ومرنة وقاتلة، مثل الطائرات المسيّرات أو صواريخ جافلين التي أثبتت نجاعتها في الميدان"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

بدوره، رأى مدير مبادرة تايوان في "راند كوربورايشن" رايموند كويو أن "تايوان تأخذ التهديد العسكري الصيني على محمل الجد أكثر من ذي قبل"، والجزيرة ذات الحكم الذاتي "زادت إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن، واختبرت صواريخ دفاع جوي جديدة، وتتجه إلى تصنيع آلاف المسيّرات".

وتوقع كويو أن "تستمر هذه الجهود" في عهد الرئيس الجديد "بالتوازي مع شراء أنظمة أمريكية وتطوير" معدات ضخمة مثل الغواصة من فئة "هاي كون" التي تبنيها شركة "سي إس بي سي" محلياً.

يعدّ لاي تشينغ-تي من المدافعين عن سيادة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وهو فاز في الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني، ما أتاح للحزب الديمقراطي التقدمي البقاء في السلطة لدورة ثالثة توالياً.

ورأت الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتعهدت بإعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر، أن لاي هو "انفصالي خطر"، وحذّرت من أنه قد يجرّ "الحرب والانحدار" إلى الجزيرة.

ويخلف لاي في الرئاسة تساي إنغ-وين التي أثارت غضب بكين خلال ثمانية أعوام في الحكم، من خلال زيادة الإنفاق العسكري، وتطوير معدات محلية بالكامل مثل الغواصات والسفن الحربية، وتعزيز الروابط مع الولايات المتحدة. (الخليج)