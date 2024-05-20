بعد تأكيد وفاته.. إليكم أبرز ردود الفعل على مصرع الرئيس الإيراني بحادث تحطم مروحية

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وفيما يلي ردود الفعل على الخبر:

في الدوحة، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على منصة "إكس": صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. أكد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه خليفة محتمل للمرشد علي خامنئي، قُتل ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.وفيما يلي ردود الفعل على الخبر:في الدوحة، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على منصة "إكس": صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

من جانبه أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زيد آل نهيان تضامن بلاده مع إيران في هذه الظروف الصعبة.



وفي بغداد، أعرب العراق، في بيان لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دعمه للشعب الإيراني والقادة الإيرانيين في هذا الحادث المأساوي.



"ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".



وأضاف "إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.

وفي عمان، قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني في تغريدة عبر موقع إكس.



وقال الملك عبد الله الثاني "أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا".



وعبّر العاهل الأردني عن تضمن بلاده مع إيران وقال "نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".

وفي لبنان، تم إعلان الحداد الوطني 3 أيام على وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين، فيما قدم حزب الله تعازيه للمرشد الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية.

ردود فعل دولية

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين عبر عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني.



وقال بوتين إن "الرئيس الإيراني رئيسي قدم مساهمة لا تقدر بثمن في العلاقات الروسية الإيرانية" وأشد به بوصفه "زعيما مميزا".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن من جهته، ان بلاده فقدت "صديقَين حقيقيَين" بمقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وفي إسلام أباد، نعت باكستان، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني الذي توفي والوفد المرافق له، الأحد، في حادث تحطم مروحية.



وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم حداد في باكستان احتراما لوفاة رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة.



وكتب شريف عبر منصة إكس: "نعرب عن خالص تعازينا وتعاطفنا مع إيران في هذه الخسارة الفادحة".



وفي نيودلهي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إكس: "أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للدكتور السيد إبراهيم رئيسي.. وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما. تعازي القلبية لعائلته وللشعب الإيراني. الهند تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين".

وفي السياق قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالة تعزيته لإيران: "نشعر بحزن عميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي فقد خسرنا شخصا مثاليا وقائدا استثنائيا في العالم..كما كان شقيقنا.. سيبقى الرئيس رئيسي دائما إنسانا ممتازا ومدافعا عن سيادة شعبه وصديقاً غير مشروط لبلادنا..عناق صادق من جمهورية فنزويلا البوليفارية وستبقون مثالاً للكرامة والأخلاق والمقاومة".



وكانت وسائل إعلام ومصادر إيرانية قد أعلنت اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أيضا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان قتلا بحادثة تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهما الأحد.(سكاي نيوز)



