حساب على منصة "إكس" أعلن اغتياله.. بلبلة حول قائد شرطة إيران

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انشغلت الأوساط الإيرانية بخبر اغتيال رئيس الشرطة الإيراني، سردار رادان، وذلك تزامناً مع حادث المروحية الذي أدى لوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان.اغتيال رئيس الشرطة الإيرانيفقد انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار حول اغتيال رئيس الشرطة الإيراني، سردار رادان، كالنار بالهشيم، خصوصا بعدما تم تداوله من قبل وسائل إعلام محلية إسرائيلية.كما ادعى حساب على منصة X، ينسب نفسه إلى الموساد الإسرائيلي، أن سردار رادان، القائد العام للشرطة، تم اغتياله.وبعد انتشار الخبر، خرجت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن صمتها.ونفت تماما، اليوم الاثنين، كل ما تم تداولته من خبر اغتيال رئيس الشرطة الإيراني سردار رادان.كذلك أكدت أن المسؤول يمارس عمله بشكل طبيعي تماما، مشددة على أن تلك الأنباء لا أساس لصحتها.(العربية)