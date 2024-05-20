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بالفيديو... نقل جثامين رئيسي وعبداللهيان من موقع تحطم الطائرة

Lebanon 24
20-05-2024 | 02:46
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نشرت وكالة irna الإيرانية مقطعا مصورا لعملية نقل جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما عقب الوصول إلى موقع تحطم المروحية.
ويظهر في الفيديو عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم ينقلون أحد الجثامين التي تم لفها بغطاء.
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وأكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه تم العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية رئيسي ويجري نقلها إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية.
 
وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.
واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة. (RT)
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