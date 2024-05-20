بعد مصرع رئيسي.. مجلس صيانة الدستور يعلن عن إجراءات لإدارة الحكم

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، طحنان نظيف بأن النائب الأول للرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.



واكد ان "ملء الشغور الرئاسي سيتم وفقا للدستور دون أي خلل"، مشيرا الى انه "ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات".

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ولفت إلى أنّه "ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوما".



بدورها كانت قد أكدت الحكومة الإيرانية، أن "مسار رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد".



وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة مقتل رئيسي وعبداللهيان والوفد المرافق لهما، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة. (سكاي نيوز عربية)