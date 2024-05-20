Advertisement

عربي-دولي

لافروف: كان الرئيس الإيراني ووزير الخارجية صديقين حقيقين وموثوقين

Lebanon 24
20-05-2024 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1201797-638517962926265284.jpg
Doc-P-1201797-638517962926265284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعازيه للشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وقال إنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لروسيا.


وجاء في برقية التعازي لوزير الخارجية الروسي:
Advertisement
 
نشعر بحزن عميق إزاء نبأ الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما نتيجة تحطم المروحية.
سنتذكر دائما هذه الشخصيات السياسية البارزة باعتبارهم وطنيين حقيقيين للجمهورية الإسلامية، ممن دافعوا بحزم عن مصالح دولتهم وضحوا بحياتهم في خدمة الوطن.
في روسيا، كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان معروفين بأنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لبلادنا. ودورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني متبادل المنفعة والشراكة القائمة على الثقة لا يقدر بثمن.
 
نعزي صادقين عائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك كل الشعب الإيراني الصديق. في ساعة الحزن هذه، أفكارنا وقلوبنا معكم. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2024-05-20
06:02 | 2024-05-20
06:02 | 2024-05-20
05:56 | 2024-05-20
05:39 | 2024-05-20
05:33 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24