Advertisement

عربي-دولي

هؤلاء قضوا مع رئيسي وعبد اللهيان في تحطم مروحيتهم فوق منطقة جبلية وعرة

Lebanon 24
20-05-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1201826-638517994933458213.jpg
Doc-P-1201826-638517994933458213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت السطات الإيرانية، مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر سقوط مروحية كانت تقلهم أمس فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وانتهاء عملية انتشال الجثث.
Advertisement

انتشال الجثث
فقد أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند، اليوم الاثنين، العثور على جثامين كل من كانوا على متن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (إرنا)، أنه جرى نقل الجثامين إلى سيارات الإسعاف، تمهيدا لنقلها إلى تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، التي تحطمت بها الطائرة.

وكان على متن المروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، فضلا عن إمام الجمعة في مدينة تبريز، علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، ورئيس الفريق الأمني للرئيس الإيراني، مهدي موسوي، أيضا طيار ومساعده، وتقني طيران.

جاء ذلك بعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

ونعت الحكومة، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، فضلا عن إمام الجمعة في مدينة تبريز، علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي.

وأعلن محسن منصوري، مساعد رئيسي مقتله بتغريدة على حسابه في منصة إكس.

كما أعلن الهلال الأحمر لاحقا نقل جثمان الرئيس وجميع رفاقه من موقع الحادث.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2024-05-20
06:02 | 2024-05-20
06:02 | 2024-05-20
05:56 | 2024-05-20
05:39 | 2024-05-20
05:33 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24