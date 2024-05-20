27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد وفاة عبداللهيان مع رئيسي.. تعيين علي باقري كني وزيرًا للخارجية فمن هو؟
Lebanon 24
20-05-2024
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عيّن علي باقري كني، وزيرًا للخارجية الإيرانية بعد الإعلان عن مصرع الوزير حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية التي كان يستقلها مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
وكان علي الذي لعب دورًا بارزًا قبل أكثر من سنتين خلال مفاوضات اعادة احياء الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، قد شغل منصب النائب السياسي في وزارة الخارجية منذ أيلول 2021. كما شغل سابقا منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من عام 2007 إلى 2013 . كذلك ترأس الحملة الرئاسية لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية سنة 2013.
Advertisement
وهو نجل محمد باقر باقري، العضو السابق في مجلس الخبراء وابن شقيق محمد رضا مهدوي كني.
إلى ذلك، عمل كمفاوض رئيسي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة من أجل اتمام صفقة إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وكان من المتوقع أن يلتقي باقري كني في جنيف يوم الاربعاء المقبل مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ، عقب الاجتماع غير المباشر الذي عقد في سلطنة عمان الأسبوع الماضي بين وفد أميركي وإيراني، حسب ما أفاد مراسل "وول ستريت جورنال". إلا أن هذا الاجتماع ألغي الآن بطبيعة الحالي، على ضوء وفاة رئيسي وعبد اللهيان فضلا عن 7 من مرافقيهما.
وكان الهلال الأحمر الإيراني أعلن بوقت سابق اليوم الإثنين، انتشال جثث ضحايا تحطم المروحية بمن فيهم رئيسي وعبد اللهيان، و7 أشخاص آخرين كانوا في المروحية التي تحطمت أمس الأحد. فيما أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسمي أن الجثث نقلت إلى مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث، إثر سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
11:16 | 2024-05-19
19/05/2024 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
06:43 | 2024-05-19
19/05/2024 06:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:20 | 2024-05-19
19/05/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
13:14 | 2024-05-19
19/05/2024 01:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:02 | 2024-05-20
السيسي أعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني
06:02 | 2024-05-20
تحذير جديد يتعلّق بالذكاء الاصطناعي... قد يُقدّم إجابات ضارة
05:56 | 2024-05-20
بينها لبنان.. من هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟
05:39 | 2024-05-20
السفارة الروسية في طهران نكست العلم حداداً
05:33 | 2024-05-20
بالفيديو إنفجارات تهزّ سوريا.. وقناة إسرائيليّة تكشف ما حدث
05:30 | 2024-05-20
تقرير لـ"The Telegraph": اجتماع شي-بوتين علامة مشؤومة بالنسبة للغرب
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
20/05/2024 13:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
20/05/2024 13:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
20/05/2024 13:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24