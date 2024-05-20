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بعد إعلان وفاة رئيسي وعبد اللهيان رسمياً.. إسرائيل تؤكد: لم نكن نحن

Lebanon 24
20-05-2024 | 04:14
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بعد إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان، نفت إسرائيل تورطها في الحادث.
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ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: "لا علاقة لإسرائيل بوفاة الرئيس الإيراني".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته: "لم نكن نحن".

وفي القدس، قالت صحيفة يديعون أحرونوت إن المسؤولين الإسرائيليين يمتنعون عن التعليق رسميا على التقارير المتعلقة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.

 وأضافت "لكن المسؤولين في إسرائيل أوضحوا أنه لا علاقة لها أو تورط في القضية".

ووفقا للصحيفة، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين يقدرون أن وفاة رئيسي لن تكون لها عواقب على إسرائيل.

وكانت القناة "13" الإسرائيلية أفادت، في وقت متأخر أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين، بأنه لا علاقة لتل أبيب في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أكد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، وذلك في تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.(سكاي نيوز)



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