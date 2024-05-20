الرئيس المؤقت لإيران محمد مخبر: "مستمرون بخدمة البلد"

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بعد إعلان المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام في البلاد لخمسة أيام، وتأكيد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، طحان نظيف، أن المساعد الأول للرئيس إبراهيم رئيسي سيتولى حسب الدستور مسؤولياته، بدأ محمد مخبر عمله.فقد عقد مخبر، الذي بات يعد الرئيس المؤقت، اجتماعا استثنائيا، اليوم الاثنين، مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، عقب تأكيد مقتل رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، بحادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع 7 آخرين، بشمال غربي البلاد.وجرى خلال الاجتماع مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية "التأكيد على الاستمرار في التعاون فيما بينهما وتقديم الخدمات للشعب"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.وأكد رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية بدورهما "على التعاون التام" مع مخبر للقيام بمهام السلطة التنفيذية.من هو محمد مخبر؟يشار إلى أن مخبر من مواليد عام 1955 في مدينة دزفول بمحافظة خورستان بغرب البلاد.وكان عُيّن في منصب نائب الرئيس يوم 8 آب 2021 بعد أن اختاره الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.كما شغل منصب عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومنصب رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام بين 2007 وحتى 2021.كذلك عمل نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركتي دزفول وخوزستان للاتصالات ونائب وزير التجارة ونائب محافظ خوزستان.وسيتولى مخبر الحاصل على درجتي الدكتوراه في القانون الدولي وفي الإدارة وله مؤلفات عدة في مجالات الاقتصاد والقانون، مؤقتاً إدارة شؤون إيران، لمدة أقصاها 50 يوما، حسب الدستور، حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد.لاسيما أن مجلس صيانة الدستور كان أوضح أن مجلساً مكوناً من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية بدأ التحضير لإجراء انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 50 يوما.(العربية)