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عربي-دولي

حاول عبور الحدود.. اعتقال لاعب كرة سلة أوكراني أثناء محاولته الهروب

Lebanon 24
20-05-2024 | 04:45
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اعتقل فاديم زابلوتينسكي لاعب كرة السلة في نادي كييف باسكت، أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني.

وبحسب موقع Sport.ua حدث الأمر في 12 أيار الجاري عندما حاول اللاعب البالغ 26 عاما، ضمن مجموعة من الأشخاص، عبور الحدود بشكل غير قانوني في منطقة بوكوفينا المتاخمة لرومانيا.
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وقال الرئيس السابق لاتحاد كرة السلة في كييف ماكس سيرغيف، عبر حسابه على "فيسبوك" إنه بعد ذلك تم اقتياد زابلوتينسكي لمركز التجنيد. 

ويعد زابلوتينسكي من بين أفضل لاعبي كرة السلة في البلاد، وفي موسم 2023-2024 حصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الأوكراني، بعد أن حظي مع فريقه بالميداليات البرونزية في البطولة المحلية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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