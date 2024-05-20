الحرس الثوري: من واجبنا أن نشكر تركيا على تعاونها

Advertisement

شكر قائد فيلق عاشوراء للحرس الثوري بمحافظة أذربيجان الشرقية أصغر عباسقلي زاده تركيا للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، مؤكدا أن مسيرات إيرانية هي التي حددت موقع المروحية.وقال عباسقلي زاده: "إلى جانب الطائرات المسيرة الإيرانية، تلقينا أيضا مساعدة من الطائرات المسيرة التركية بدون طيار، وأنها كشفت نقطة سوداء، لكن عندما وصلت قواتنا إلى هناك، أصبح من الواضح أن ما رصدته الطائرة التركية لم يكن المروحية"، بحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف: "بعد ذلك، نجحت أخيرا عدة طائرات إيرانية مسيرة، كانت تجوب أيضا المناطق الجبلية، في الكشف عن حطام المروحية والتقاط الصور وإرسالها إلى مركز إدارة الأزمات".وتابع: "أرى من واجبي أن أشكر تركيا على تعاونها في إرسال الطائرة بدون طيار إلى إيران". (روسيا اليوم)