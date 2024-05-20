"بايدن بايدن أنت كاذب".. متظاهرون يواجهون الرئيس الأميركي (فيديو)

بالقرب من كلية "مورهاوس" في أتلانتا، حيث ألقى الرئيس جو بايدن خطاب حفل التخرج أمس الأحد، تجمع العشرات من المتظاهرين وهم يهتفون ضده ووصفوه بالكاذب، مطالبين بوقف النار في قطاع غزة.



فقد دعا الطلاب المتظاهرون الإدارة إلى إلغاء دعوة بايدن، بسبب تعامله مع الحرب المستمرة في القطاع، بحسب موقع "نيوزويك".



"بايدن بايدن أنت كاذب"

وعلى رغم الاحتجاجات، فقد أبقى رئيس الكلية ديفيد توماس على بايدن بصفته المتحدث، وذكر أنه سيوقف الاحتفالات على الفور إذا سيطرت الاحتجاجات على الحفل.

ونشر أندرو دوغلاس، الأستاذ في كلية مورهاوس، مقطع فيديو للمتظاهرين وهم يهتفون: "بايدن، بايدن، أنت كاذب، نحن نطالب بوقف إطلاق النار".



فيما كتب في تعليقه: "اليوم، في عيد ميلاد مالكولم إكس، نحن في الشوارع". كان مالكولم إكس شخصية بارزة من أصول إفريقية خلال حركة الحقوق المدنية.



إلى ذلك أظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى للاحتجاجات نُشرت على موقع "إكس" العديد من المتظاهرين وهم يرتدون الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية.

. #FREEPALESTİNE #Protesters are gathering at a park off Oak Dr SW (.3 miles away from @Morehouse) in opposition of President #JoeBiden giving the commencement speech at the college. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/ublwKSlB50 — Brittany Edney (@BrittanyEdney) May 19, 2024 Advertisement

هتافات دعماً لغزة

وكتب على اللافتات التي رفعت في الحشد "فلسطين حرة"، و"وقف إطلاق النار الآن"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"فقط قل لا للإبادة الجماعية جو".



كذلك أظهر مقطع فيديو نشره الصحافي سينابو رامو على موقع "إكس"، المارة وهم يطلقون أبواقهم دعماً لعشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في المسيرة.



من جانبها نشرت بريتاني إيدني، مراسلة قناة فوكس 5 أتلانتا، مقطع فيديو على قناة "إكس" أظهر الحشد وهم يهتفون "إسرائيل دولة إرهابية".



وفي مقطع فيديو آخر نشره إيدني، هتف المتظاهرون: "نريد العدالة، أنت تقول كيف؟ توقفوا عن تدمير غزة".



انسحاب عدد من الطلاب

وما زاد الطين بلة هو انسحاب العديد من الطلاب عندما تم منح بايدن درجة فخرية، حسبما ذكرت مدونة "نيويورك تايمز" المباشرة.



وكان 38 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة مورهاوس قد صوتوا سابقاً لعدم منحه درجة فخرية، بينما صوت 50 لصالحه.



يذكر أن كلية مورهاوس، وهي كلية تاريخية والجامعة الأم لزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور، كانت موقعاً للعديد من الاحتجاجات منذ الشهر الماضي بعد الإعلان عن بايدن كمتحدث في حفل التخرج وحاصل على درجة فخرية. (العربية)



