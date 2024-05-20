الصندوق الأسود لطائرة رئيسي.. هل سيكشف "لغز" مقتله؟

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وأعلنت إيران رسمياً، صباح الإثنين، مصرع إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان، وكل من كان على متن المروحية المنكوبة، التي سقطت مساء أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ما يشير إلى أن فرق البحث تسعى حالياً للعثور على الصندوق الأسود للمروحية المنكوبة، التي تحطمت ولقي رئيسي وعبداللهيان وآخرون مصرعهم جرّاء الحادث.وقال مغردون إن الصندوق الأسود للمروحية سيكشف الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة، في ظل التقارير التي أشارت إلى سوء الأحوال الجوية، أو ما إذا كانت المروحية تعرضت لخلل فني تسبب في سقوطها، أو أن هناك خطأ من قائد الطائرة، أو أسباب أخرى.وانتشرت نظريات المؤامرة فور الإعلان عن تعرض طائرة رئيسي لحادث خطير أمس الأحد، حيث ربط البعض بين الحادث والتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث شنّت طهران هجوماً غير مسبوق على تل أبيب بالصواريخ والطائرات المسيّرة، رداً على اغتيال عدد من قادة وعناصر الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية على دمشق.