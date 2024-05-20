Advertisement

عربي-دولي

الصندوق الأسود لطائرة رئيسي.. هل سيكشف "لغز" مقتله؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1201870-638518047972150264.jpg
Doc-P-1201870-638518047972150264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينتظر الإيرانيون نتائج التحقيقات في تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، اللذين لقيا مصرعهما في الحادث.

وأعلنت إيران رسمياً، صباح الإثنين، مصرع إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان، وكل من كان على متن المروحية المنكوبة، التي سقطت مساء أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.
Advertisement

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ما يشير إلى أن فرق البحث تسعى حالياً للعثور على الصندوق الأسود للمروحية المنكوبة، التي تحطمت ولقي رئيسي وعبداللهيان وآخرون مصرعهم جرّاء الحادث.

وقال مغردون إن الصندوق الأسود للمروحية سيكشف الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة، في ظل التقارير التي أشارت إلى سوء الأحوال الجوية، أو ما إذا كانت المروحية تعرضت لخلل فني تسبب في سقوطها، أو أن هناك خطأ من قائد الطائرة، أو أسباب أخرى.

وانتشرت نظريات المؤامرة فور الإعلان عن تعرض طائرة رئيسي لحادث خطير أمس الأحد، حيث ربط البعض بين الحادث والتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث شنّت طهران هجوماً غير مسبوق على تل أبيب بالصواريخ والطائرات المسيّرة، رداً على اغتيال عدد من قادة وعناصر الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية على دمشق.
ولكن وسائل إعلام إسرائيلية سارعت إلى نفي ضلوع إسرائيل في حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشكل واضح. (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2024-05-20
06:02 | 2024-05-20
06:02 | 2024-05-20
05:56 | 2024-05-20
05:39 | 2024-05-20
05:33 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24