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عربي-دولي

هل حقاً تُسرق أموال المسافرين في مطارات مصر؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 05:21
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بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تزعم حدوث سرقات في مطارات مصر، نفت وزارة الداخلية صحة ذلك جملة وتفصيلاً.

وأكدت الداخلية على صفحتها الرسمية، اليوم الاثنين، ألا صحة لما تم تداوله عن حدوث سرقات في المطارات.
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وكانت مقاطع عدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم سرقة العملات الأجنبية من المسافرين، بعد طلب المختصين منهم إبرازها للتأكد من قيمتها، وأنها في حدود المسموح به لمغادرة الأراضي المصرية. (روسيا اليوم)

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