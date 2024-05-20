السفارة الروسية في طهران نكست العلم حداداً

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نكست السفارة الروسية في طهران العلم الروسي حدادا على أرواح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، بحسب وكالة "نوفوستي".وأشارت البعثة الدبلوماسية في السفارة إلى أن "تنكيس العلم جاء تضامنا مع الأصدقاء الإيرانيين".وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.كما توافد المواطنون الروس إلى السفارة الإيرانية في موسكو لوضع الزهور على باب السفارة، تخليدا لذكرى الرئيس الإيراني.