بينها لبنان.. من هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟

قررت 4 دول إعلان الحداد العام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بحادث تحطم مروحيتهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأولى الدول التي أعلنت الحداد العام هي باكستان، التي أعلن رئيس وزرائها شهباز شريف، اليوم الاثنين يوم حداد على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه، على أن يتم أيضا تنكيس الأعلام.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية والتلفزيونية بما يوافق الحدث.

مذكرة رقم 2024/18

إعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي.#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #لبنان #pcm pic.twitter.com/UOioKWcjG8 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 20, 2024 Advertisement

كما أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الحداد 3 أيام، وتنكس الأعلام في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي كافة السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام في كل أنحاء البلاد ليوم واحد، غدا الثلاثاء، بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه. (روسيا اليوم)