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السيسي أعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني

Lebanon 24
20-05-2024 | 06:02
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نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إعلان وفاته الإثنين مع آخرين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية بشمال غرب البلاد.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية الأحد الموافق 19أيار 2024 إثر حادث أليم".
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وأضاف البيان: "وإذ يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".
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