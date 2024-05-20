25
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كان يجب حظر الطيران.. خبير أرصاد جوية يُفسر ما حدث لمروحية الرئيس الإيرانيّ
Lebanon 24
20-05-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ كبير المختصين في مركز الأرصاد الجوية "فوبوس" يفغيني تيشكوفيتس، قال إنه تم تسجيل وجود "اكتئاب حراري" في منطقة تحطم مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أمس.
وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "كان الطقس في منطقة الكارثة الجوية في شمال غرب إيران صعبا، بسبب حدوث منخفض حراري. تمت ملاحظة 7-10 نقاط من السحب الركامية العليا والمتوسطة والمنفصلة مع حافة سفلية 300-600 متر. وكانت الحدود العليا 9-10 كيلومترات. قمم الجبال والتلال والممرات مغطاة بالغيوم. وانخفضت الغيوم حتى الأرض. وكانت هناك أمطار وعواصف رعدية في بعض الأماكن. وكان هناك اضطراب في السحب فوق 3.5 كيلومتر – مع ظهور جليد".
Advertisement
وأشار الخبير إلى أنه أثناء هطول الأمطار، تدهورت الرؤية إلى 1-3 كيلومترات، وبلغت سرعة الرياح 10-15 مترا في الثانية، وفي الجبال في بعض الأماكن وصلت إلى 21 مترا في الثانية.
وتابع تيشكوفيتس: "في الطبقة الحدودية السفلية من 0 إلى 3 كيلومترات، لوحظ انعطاف الرياح في الاتجاه من 190 إلى 325 درجة، ووصلت سرعة تدفق الهواء على هذه الارتفاعات إلى 30-50 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة خلال النهار كانت زائد 18 - زائد 23، وفي الجبال حوالي زائد 10 الليلة الماضية".
وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أن الطيران في الجبال في مثل هذه الظروف الجوية محظور.
وقال: "في مثل هذه الظروف الجوية يصبح التحكم بالمروحية وقيادتها في غاية التعقيد، ويصبح من الصعب الحفاظ على ارتفاع التحليق، ويتسبب بظهور المطبات الجوية، وزيادة الضغط والتوتر في هيكل المروحية، وكل ذلك يخلق خطر الاصطدام بالجبل في منطقة تدفقات الهواء الهابطة. ومن كل ذلك يمكن الاستنتاج أن الظروف الجوية الصعبة، قد تكون السبب المباشر أو غير المباشر لتحطم مروحية الرئيس الإيراني". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
13:14 | 2024-05-19
19/05/2024 01:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يجهز على أخطر وكر للمخدرات في بيروت ويوقف 37 متورطاً
Lebanon 24
الجيش يجهز على أخطر وكر للمخدرات في بيروت ويوقف 37 متورطاً
22:21 | 2024-05-19
19/05/2024 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
07:15 | 2024-05-20
20/05/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين إيران وسوريا ولبنان.. "صاروخ يعبر" وإسرائيل تخشى قوته!
Lebanon 24
بين إيران وسوريا ولبنان.. "صاروخ يعبر" وإسرائيل تخشى قوته!
14:00 | 2024-05-19
19/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضهم نجا والآخر فقد حياته.. رؤساء وزعماء تعرضوا لحوادث في الجو
Lebanon 24
بعضهم نجا والآخر فقد حياته.. رؤساء وزعماء تعرضوا لحوادث في الجو
13:34 | 2024-05-19
19/05/2024 01:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:05 | 2024-05-20
شيخ الأزهر يوجه رسالة لإيران بعد تغريده بالفارسية
11:43 | 2024-05-20
تكتيك جديد... روسيا تعتمد هذا الاجراء لحماية مدرعاتها بأوكرانيا
11:40 | 2024-05-20
شكرى: التواجد العسكرى الإسرائيلى على معبر رفح وضع قوافل المساعدات فى خطر
11:20 | 2024-05-20
أوروبا و"الناتو" يعزيان الشعب الإيراني
11:00 | 2024-05-20
من فقدان الاتصال حتى إعلان وفاة الرئيس.. تفاصيل لحظات صعبة عاشتها إيران
10:40 | 2024-05-20
مسؤول أميركيّ بارز يُعلّق على حادث سقوط مروحية رئيسي... ماذا قال؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
20/05/2024 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
20/05/2024 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
20/05/2024 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24