كان يجب حظر الطيران.. خبير أرصاد جوية يُفسر ما حدث لمروحية الرئيس الإيرانيّ

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ كبير المختصين في مركز الأرصاد الجوية "فوبوس" يفغيني تيشكوفيتس، قال إنه تم تسجيل وجود "اكتئاب حراري" في منطقة تحطم مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أمس.وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "كان الطقس في منطقة الكارثة الجوية في شمال غرب إيران صعبا، بسبب حدوث منخفض حراري. تمت ملاحظة 7-10 نقاط من السحب الركامية العليا والمتوسطة والمنفصلة مع حافة سفلية 300-600 متر. وكانت الحدود العليا 9-10 كيلومترات. قمم الجبال والتلال والممرات مغطاة بالغيوم. وانخفضت الغيوم حتى الأرض. وكانت هناك أمطار وعواصف رعدية في بعض الأماكن. وكان هناك اضطراب في السحب فوق 3.5 كيلومتر – مع ظهور جليد".وأشار الخبير إلى أنه أثناء هطول الأمطار، تدهورت الرؤية إلى 1-3 كيلومترات، وبلغت سرعة الرياح 10-15 مترا في الثانية، وفي الجبال في بعض الأماكن وصلت إلى 21 مترا في الثانية.وتابع تيشكوفيتس: "في الطبقة الحدودية السفلية من 0 إلى 3 كيلومترات، لوحظ انعطاف الرياح في الاتجاه من 190 إلى 325 درجة، ووصلت سرعة تدفق الهواء على هذه الارتفاعات إلى 30-50 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة خلال النهار كانت زائد 18 - زائد 23، وفي الجبال حوالي زائد 10 الليلة الماضية".وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أن الطيران في الجبال في مثل هذه الظروف الجوية محظور.وقال: "في مثل هذه الظروف الجوية يصبح التحكم بالمروحية وقيادتها في غاية التعقيد، ويصبح من الصعب الحفاظ على ارتفاع التحليق، ويتسبب بظهور المطبات الجوية، وزيادة الضغط والتوتر في هيكل المروحية، وكل ذلك يخلق خطر الاصطدام بالجبل في منطقة تدفقات الهواء الهابطة. ومن كل ذلك يمكن الاستنتاج أن الظروف الجوية الصعبة، قد تكون السبب المباشر أو غير المباشر لتحطم مروحية الرئيس الإيراني". (روسيا اليوم)