محمد جواد ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط طائرة الرئيس الإيراني

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وجاء اتهام ظريف لكون الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بلادها، يمنعها من استيراد الطائرات، وقطع الغيار والصيانة الخاصة بها، ومن بينها المروحية أميركية الصنع التي كان يستقلها رئيسي، وهي من طراز بيل-212.وقال إنه على الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب النظام والثورة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن الأوضاع ستتحسن وسيتفهم الشعب الظروف الأفضل، وأضاف: "الشعب الايراني بتضامنه ووحدته الوطنية، قد أظهر انه شعب يقظ ومتفهم وسيتحد في المواقف الصعبة من أجل غد أفضل".وفي أيلول 2021، قال رئيسي للأمم المتحدة إن "العقوبات هي طريقة الولايات المتحدة الجديدة في الحرب مع دول العالم".يذكر أن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والتي تحطمت في شمال غربي إيران كانت أميركية من طراز Bell 212.و Bell 212، هي مروحية أنتجت في 1968 بالولايات المتحدة ومن صناعة شركة بيل للمروحيات.