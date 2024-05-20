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عربي-دولي

محمد جواد ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط طائرة الرئيس الإيراني

Lebanon 24
20-05-2024 | 06:27
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قال وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأميركية هي المتسببة في سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنها فرضت عقوبات على قطاع الطيران في إيران ومنعت إدخال قطع تحديث الطائرات.
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وجاء اتهام ظريف لكون الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بلادها، يمنعها من استيراد الطائرات، وقطع الغيار والصيانة الخاصة بها، ومن بينها المروحية أميركية الصنع التي كان يستقلها رئيسي، وهي من طراز بيل-212.

وقال إنه على الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب النظام والثورة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن الأوضاع ستتحسن وسيتفهم الشعب الظروف الأفضل، وأضاف: "الشعب الايراني بتضامنه ووحدته الوطنية، قد أظهر انه شعب يقظ ومتفهم وسيتحد في المواقف الصعبة من أجل غد أفضل".

وفي أيلول 2021، قال رئيسي للأمم المتحدة إن "العقوبات هي طريقة الولايات المتحدة الجديدة في الحرب مع دول العالم".

يذكر أن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والتي تحطمت في شمال غربي إيران كانت أميركية من طراز Bell 212.

و Bell 212، هي مروحية أنتجت في 1968 بالولايات المتحدة ومن صناعة شركة بيل للمروحيات.
 
كذلك، فإن هذه الطائرة هي ثنائية المحرك وكذلك ثنائية الشفرة، وتتميز بوجود مقعد واحد للطيار ولـ14 مسافراً، كما أن حجمها الداخلي يصل إلى 6.23 متر مكعب، فيما أقصى حمولة لهذه الطائرة هي 2268 كيلوغرام.

وفي العام 2021، أصدرت هيئة النقل الكندية تحذيراً بشأن هذا الطراز من الطائرات، وأوقفت العمل بها في البلاد لحين فحص مسامير ربط شفرات المروحية التي قالت إنها تعاني من خلل ويجب استبدالها والتأكد من عملها بشكل سليم. (سكاي نيوز عربية)
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