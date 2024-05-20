27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محمد جواد ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط طائرة الرئيس الإيراني
Lebanon 24
20-05-2024
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأميركية هي المتسببة في سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنها فرضت عقوبات على قطاع الطيران في إيران ومنعت إدخال قطع تحديث الطائرات.
Advertisement
وجاء اتهام ظريف لكون الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بلادها، يمنعها من استيراد الطائرات، وقطع الغيار والصيانة الخاصة بها، ومن بينها المروحية أميركية الصنع التي كان يستقلها رئيسي، وهي من طراز بيل-212.
وقال إنه على الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب النظام والثورة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن الأوضاع ستتحسن وسيتفهم الشعب الظروف الأفضل، وأضاف: "الشعب الايراني بتضامنه ووحدته الوطنية، قد أظهر انه شعب يقظ ومتفهم وسيتحد في المواقف الصعبة من أجل غد أفضل".
وفي أيلول 2021، قال رئيسي للأمم المتحدة إن "العقوبات هي طريقة الولايات المتحدة الجديدة في الحرب مع دول العالم".
يذكر أن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والتي تحطمت في شمال غربي إيران كانت أميركية من طراز Bell 212.
و Bell 212، هي مروحية أنتجت في 1968 بالولايات المتحدة ومن صناعة شركة بيل للمروحيات.
كذلك، فإن هذه الطائرة هي ثنائية المحرك وكذلك ثنائية الشفرة، وتتميز بوجود مقعد واحد للطيار ولـ14 مسافراً، كما أن حجمها الداخلي يصل إلى 6.23 متر مكعب، فيما أقصى حمولة لهذه الطائرة هي 2268 كيلوغرام.
وفي العام 2021، أصدرت هيئة النقل الكندية تحذيراً بشأن هذا الطراز من الطائرات، وأوقفت العمل بها في البلاد لحين فحص مسامير ربط شفرات المروحية التي قالت إنها تعاني من خلل ويجب استبدالها والتأكد من عملها بشكل سليم.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
11:16 | 2024-05-19
19/05/2024 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:20 | 2024-05-19
19/05/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
13:14 | 2024-05-19
19/05/2024 01:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بين إيران وسوريا ولبنان.. "صاروخ يعبر" وإسرائيل تخشى قوته!
Lebanon 24
بين إيران وسوريا ولبنان.. "صاروخ يعبر" وإسرائيل تخشى قوته!
14:00 | 2024-05-19
19/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:06 | 2024-05-20
إرتفاع صادرات النفط السعودية
08:00 | 2024-05-20
تمّ تحديثها عام 2024.. معلومات لا تعرفها عن "طائرة رئيس إيران" الأميركية
07:52 | 2024-05-20
رئيسي ليس أولهم.. قبل 36 عاماً أحد الرؤساء تُوفي أيضاً هكذا انفجرت طائرته
07:45 | 2024-05-20
آخرها مروحية رئيسي... كيف حوّلت أميركا طائرات إيران إلى "نعوش"؟
07:30 | 2024-05-20
تحذير عاجل من عواصف شمسيّة خطيرة قد تضرب الأرض في هذا التاريخ.. ستكون من بين "الأسوأ"
07:15 | 2024-05-20
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
20/05/2024 15:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
20/05/2024 15:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
20/05/2024 15:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24