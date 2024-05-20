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إقتصاد

إرتفاع صادرات النفط السعودية

Lebanon 24
20-05-2024 | 08:06
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ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام، لتصل إلى 6.413 مليون برميل يوميا في آذار الماضي، مقابل 6.317 مليون برميل يوميا في شباط، وذلك بحسب مبادرة البيانات المشتركة "جودي".

كما أظهرت البيانات، أن إنتاج النفط الخام السعودي قد تراجع إلى 8.973 مليون برميل يوميا في آذار، مقابل 9.011 مليون برميل يوميا في شباط.
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وأوضحت البيانات تراجع مخزونات الخام السعودية بواقع 5.807 مليون برميل، لتصل إلى 139.285 مليون برميل في آذار.

وأشارت بيانات "جودي" إلى وجود انخفاض في صادرات المنتجات النفطية السعودية بمقدار 0.138 مليون برميل يوميا، لتسجل  1.252 مليون برميل يوميا في آذار الماضي. (سكاي نيوز)

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