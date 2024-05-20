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عربي-دولي
تحذير للمسافرين جواً.. شيء موجود داخل جيوبكم قد يتسبّب بحريق داخل الطائرات
Lebanon 24
20-05-2024
|
08:56
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تم تحذير المسافرين جوًا من أن أحد العناصر الشائعة، والتي يحتفظ بها مستخدموها غالبًا في جيوبهم، يمكن أن يشكل خطر نشوب حريق على متن الطائرات إذا لم يتم التعامل معه بحذر، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
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ويستخدم حوالي 82 مليون شخص حول العالم السجائر الإلكترونية، والتي بالتالي يتم اصطحابها في ملايين الرحلات الجوية، ولكن قد لا يكون العديد من المسافرين على علم بالخطر الذي تشكله، والقواعد واللوائح المحيطة باستخدامها ونقلها أثناء الرحلات الجوية.
ويكمن خطر الحريق الناتج عن السجائر الإلكترونية في بطاريات الليثيوم الخاصة بها، والتي يتم استخدامها لتسخين مكون الملف الخاص بالجهاز الذي يقوم بتسخين السائل الإلكتروني، حيث تنتج العملية بخارًا يدخنه المستخدمون.
وتوضح هيئة الطيران المدني البريطانية CAA أن بطاريات الليثيوم آمنة للغاية، ولكن بسبب طاقتها العالية، إذا لم يتم التعامل معها بعناية أو إذا تم إساءة استخدامها أو بها خطأ في التصنيع، فإنها يمكن أن تشتعل فيها النيران أو تنفجر".
وأضافت الهيئة البريطانية أن "بطاريات السجائر الإلكترونية كانت سببًا في عدد من الحرائق على متن الطائرات وأثناء المناولة الأرضية. ففي عام 2016، اشتعلت النيران في حقيبة أثناء تحميلها على متن طائرة. وتم اكتشاف أنه سبب اندلاع الحريق كان بسبب بطارية سيجارة إلكترونية". (العربية)
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