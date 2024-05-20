Advertisement

عربي-دولي

"يجب محاكمته أو تصفيته".. مدفيديف: زيلينسكي هدف عسكري مشروع لروسيا

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1201962-638518189358151534.jpg
Doc-P-1201962-638518189358151534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن فلاديمير زيلينسكي، باعتباره رئيس نظام معاد، يعد هدفا عسكريا مشروعا لروسيا، بغض النظر عن مسألة شرعيته بعد إلغاء الانتخابات.

وأضاف مدفيديف في حديث لمراسل تاس: بالنسبة لروسيا، لا يعني أي شيء، فقدان الرئيس الزائف لأوكرانيا السابقة لشرعيته بشكل نهائي. إنه يرأس بالفعل نظاما سياسيا معاديا لروسيا، وهو يشن حربا ضدنا. ويعتبر زعماء الدول التي تخوض الحروب دائما هدفا عسكريا مشروعا. بالنسبة لنا، هو بالفعل مجرم حرب، وفقدانه لصفته الرسمية لا يغير شيئا".
Advertisement
 
وشدد مدفيديف على أنه يجب القبض على زيلينسكي ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الروس والأوكرانيين، أو تصفيته.

ويرى مدفيديف أن وثيقة استسلام أوكرانيا يمكن أن يوقعها زيلينسكي أو أي من خلفائه، حتى لو كان وكما يقول المثل "خنزيرا في القلنسوة" (مثل عامي يشير إلى الشخص القذر والجشع وذي الأفكار الوضيعة وكذلك لوصف الشخص غير الأمين والجاهل).

وأعاد مدفيديف إلى الأذهان أن ألفريد جودل أو فيلهلم كيتل، على سبيل المثال، فعلوا ذلك (توقيع الاستسلام) نيابة عن ألمانيا النازية وقواتها المسلحة.

وقال مدفيديف إن زيلينسكي، بعد إلغاء الانتخابات، اغتصب السلطة في البلاد. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2024-05-20
11:43 | 2024-05-20
11:40 | 2024-05-20
11:20 | 2024-05-20
11:00 | 2024-05-20
10:40 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24