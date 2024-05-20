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عربي-دولي

كيف علّقت "حماس" على طلب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقّ 3 من قادتها؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:49
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قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري إنّ "قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف أبو زهري لوكالة "رويترز" أن "قرار المحكمة يُشجّع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة". (روسيا اليوم)
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