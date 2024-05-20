Advertisement

عربي-دولي

أطلقوا النار عليه... مقتل الملاكم "علي طاوة" أُصيب برصاصة في رأسه

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1201978-638518213958430525.jpg
Doc-P-1201978-638518213958430525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن مقتل الملاكم علي طه الملقب بـ"علي طاوة"، بإطلاق نار في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد.

ووفقا لوكالة شفق نيوز، فإن الملاكم الشاب فقد حياته في ساعة متقدمة من ليل أمس، نتيجة تعرضه لإطلاق نار ضمن شارع 20 في منطقة الأعظمية، مبينة أن رصاصة استقرت في رأس الشاب. 
Advertisement

وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، الذي لم تعرف أسبابه بعد إن كان ناجما عن مشاجرة أم هجوم مسلح. (روسيا اليوم)
 
 
 

عربي-دولي

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2024-05-20
11:43 | 2024-05-20
11:40 | 2024-05-20
11:20 | 2024-05-20
11:00 | 2024-05-20
10:40 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24