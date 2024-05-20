أطلقوا النار عليه... مقتل الملاكم "علي طاوة" أُصيب برصاصة في رأسه

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن مقتل الملاكم علي طه الملقب بـ"علي طاوة"، بإطلاق نار في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد.ووفقا لوكالة شفق نيوز، فإن الملاكم الشاب فقد حياته في ساعة متقدمة من ليل أمس، نتيجة تعرضه لإطلاق نار ضمن شارع 20 في منطقة الأعظمية، مبينة أن رصاصة استقرت في رأس الشاب.وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، الذي لم تعرف أسبابه بعد إن كان ناجما عن مشاجرة أم هجوم مسلح. (روسيا اليوم)