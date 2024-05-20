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قديروف: تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة الرئيس الإيراني

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:26
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أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن حزنه العميق بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المأساوية.

وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: انتقل بإرادة الله سبحانه وتعالى، الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى عالم الحق. تلقينا بحزن عميق نبأ الوفاة المأساوية لهذه الشخصية السياسية البارزة".
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وأضاف قديروف: "كان إبراهيم رئيسي شخصية معروفة تحظى بالتقدير والاحترام في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وبفضل جهوده، تم تعزيز العلاقات الودية والتجارية بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران التي شهدت زخما جديدا من التطوير. ولا شك أن رحيله خسارة لا تعوض لنا جميعا".

وتابع رئيس جمهورية الشيشان: "باسم الشعب الشيشاني وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بخالص التعازي لعائلة وأقارب وأصدقاء إبراهيم رئيسي، وكذلك عائلات الذين قتلوا في هذه الكارثة الرهيبة وكذلك للشعب الإيراني بأكمله. ونسأل الله تعالى أن يغفر للفقيد ويتقبل صالح الأعمال منه ويجعله من أهل جنة الخلد". (روسيا اليوم) 
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