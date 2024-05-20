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عربي-دولي

مسؤول أميركيّ بارز يُعلّق على حادث سقوط مروحية رئيسي... ماذا قال؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:40
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أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ألا وجود على أي تدخل أجنبي أدى إلى سقوط مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، في إشارة ربما إلى تشويش عليها أو استهدافها.

وأكد في الوقت عينه أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تراقب الوضع عن كثب والتقارير التي تفيد بأن بعض المسؤولين الإيرانيين حاولوا إلقاء اللوم على الولايات المتحدة أو إسرائيل، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في وقت سابق اليوم على التلفزيون الرسمي.
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كما أردف قائلا: "إنه أمر مثير للسخرية".

أما عن تأثير وفاة رئيسي وعبد اللهيان على العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فأوضح أن واشنطن لا تتوقع أي تغيير. (العربية)
 
 
 
 
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