نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين رسالة تعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية.

وفي منشور على منصة إكس، أعربت متحدثة الحلف، فرح دخل الله، عن تعازيها للشعب الإيراني في ضحايا حادث تحطم المروحية.

من جانبه أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن تعازيه بوفاة رئيسي وعبد اللهيان.

وقال بوريل في بيان: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين الذين فقدوا أرواحهم في حادث تحطم المروحية المأساوي يوم الأحد". (الأناضول)