Advertisement

عربي-دولي

أوروبا و"الناتو" يعزيان الشعب الإيراني

Lebanon 24
20-05-2024 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1202007-638518254883483886.jpeg
Doc-P-1202007-638518254883483886.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين رسالة تعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية.

 وفي منشور على منصة إكس، أعربت متحدثة الحلف، فرح دخل الله، عن تعازيها للشعب الإيراني في ضحايا حادث تحطم المروحية.

 من جانبه أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن تعازيه بوفاة رئيسي وعبد اللهيان.

 وقال بوريل في بيان: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين الذين فقدوا أرواحهم في حادث تحطم المروحية المأساوي يوم الأحد". (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2024-05-20
18:08 | 2024-05-20
17:37 | 2024-05-20
17:16 | 2024-05-20
16:52 | 2024-05-20
16:40 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24