شيخ الأزهر يوجه رسالة لإيران بعد تغريده بالفارسية

نعى الأزهر الشريف وعلماؤه، "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره"، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما.
وقال الأزهر في بيانه: "تقدم شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، وإلى أسرة الرئيسِ الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهما، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}".
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد غرد باللغة الفارسية عبر صفحته على فيسبوك، معلقا على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي.
وقال شيخ الازهر: أعرب عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.
من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام میکنم و از خداوند متعال میخواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیسجمهور و همراهانش را در حفظ و حراست کامل خویش نگه بدارد.
— أحمد الطيب (@alimamaltayeb) May 19, 2024
من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام میکنم و از خداوند متعال میخواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیسجمهور و همراهانش را در حفظ و حراست کامل خویش نگه بدارد.