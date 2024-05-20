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عربي-دولي

شيخ الأزهر يوجه رسالة لإيران بعد تغريده بالفارسية

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:05
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نعى الأزهر الشريف وعلماؤه، "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره"، ‏الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما.

وقال الأزهر في بيانه: "تقدم شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، وإلى أسرة الرئيسِ الإيراني ووزير ‏الخارجية ومرافقيهما، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}".

 وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد غرد باللغة الفارسية عبر صفحته على فيسبوك، معلقا على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي.

 وقال شيخ الازهر: أعرب عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

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