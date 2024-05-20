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عربي-دولي

جنوب أفريقيا.. مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:25
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، جراء هجوم مسلح بإقليم ويسترن كيب جنوب غرب جمهورية جنوب إفريقيا.

 وفي تصريحات صحفية، الاثنين، قالت متحدثة شرطة ويسترن كيب، بريسيلا نايدو، إن السلطات عثرت صباح الأحد على 6 أشخاص بينهم طفل، مقتولين بعيارات نارية داخل سيارة بمنطقة "وولوفيل".

 وأضافت أنه وعلى بعد كيلو متر واحد من موقع الحادث الأول، تم العثور على قتيل آخر، فيما عثرت على سيارة متروكة بها آثار دماء.

 وأشارت إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 8 إلى 45 عاما.

 وأعلنت فتح تحقيق موسع حول الحادثة التي لم تكشف تفاصيل أكثر حولها. ( الأناضول)

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