Advertisement

عربي-دولي

الرئيس أردوغان: سنقف دوما بجانب الشعب الإيراني

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1202038-638518310024750492.jpg
Doc-P-1202038-638518310024750492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الوفاء بمقتضيات حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل.

 جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

 وأعرب أردوغان عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية، وقدم تعازيه في هذا الخصوص.

 وأشار إلى أن "تركيا تقف إلى جانب إيران في هذه الأيام المؤلمة وتشارك الشعب الإيراني حزنه".

 ولفت أردوغان إلى أن مساهمات رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات التركية الإيرانية "ستظل دائما في الذاكرة". (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2024-05-20
18:08 | 2024-05-20
17:37 | 2024-05-20
17:16 | 2024-05-20
16:52 | 2024-05-20
16:40 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24