الرئيس أردوغان: سنقف دوما بجانب الشعب الإيراني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الوفاء بمقتضيات حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية، وقدم تعازيه في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن "تركيا تقف إلى جانب إيران في هذه الأيام المؤلمة وتشارك الشعب الإيراني حزنه".

ولفت أردوغان إلى أن مساهمات رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات التركية الإيرانية "ستظل دائما في الذاكرة". (الأناضول)