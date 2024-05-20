آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يطالبون باستقالة الحكومة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، الاثنين، أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس الغربية، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وبعد عطلة استمرت 40 يوما، استأنف الكنيست (البرلمان) العمل بالدورة البرلمانية الصيفية التي تستمر حتى أواخر تموز المقبل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تظاهر الآلاف في شارع كابلان بالقدس، قرب الكنيست، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات الآن".

وأضافت: "يتحدث الآن على المنصة ناشطون وأفراد من عائلات الثكلى"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تتوجه لاحقاً مسيرة نحو شارع غزة (حيث يوجد مقر إقامة نتنياهو)، وستكون هناك مسيرة أخرى لقطع طريق بيغن"، في إشارة للطريق السريع الذي يربط بين شمال إسرائيل وجنوبها عبر القدس الغربية.

من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري إن الشرطة الإسرائيلية كثفت قواتها لتأمين المتظاهرين ومنع قطع الطرق المرورية.

وقالت حركة "أحرار في بلادنا" الاحتجاجية في بيان إن "المجتمع الذي يريد الحياة والمستقبل عليه أن يتأكد من أن دورة الكنيست التي تفتتح اليوم ستكون الدورة الأخيرة للكنيست الحالية"، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت أن "هذه الحكومة تضر بأمن البلاد ومواطنيها من أجل البقاء السياسي. وسنكثف النضال حتى تحديد موعد للانتخابات، وندعو كافة الجماهير للمشاركة في التحركات الاحتجاجية والعودة إلى الشوارع". (الأناضول)