تقرير يكشف مكان وجود السنوار.. وهذا ما قيل عن "صواريخ الحركة"

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اشارت القناة 13 الاسرائيلي، اليوم الاثنين، الى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن زعيم "حماس" في غزة، يحيى السنوار، لا يزال موجودا في أراضي القطاع ولم يهرب إلى دولة أخرى.وذكرت القناة أيضا أن الجيش الإسرائيلي يقدر أنه لا يزال لدى حماس الكثير من الذخيرة في رفح، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى غوش دان – وغزة، فلن يتفاجأوا إذا استخدموا هذا السلاح.