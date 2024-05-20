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تعليق علم فلسطين على مبنى وزارة التنمية اليونانية

Lebanon 24
20-05-2024 | 13:45
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علق موظفون بوزارة التنمية اليونانية، الاثنين، لوحة ضخمة عليها علم فلسطين على مبنى الوزارة في العاصمة أثينا.

 وجرى تعليق لوحة عملاقة على واجهة مبنى الوزارة المطل على ميدان كانينغوس في أثينا، بناء على دعوة من نقابة عاملي الوزارة.

 وتضمنت اللوحة إلى جانب العلم الفلسطيني عبارة "أوقفوا المذبحة. الحرية لفلسطين".

 وقالت النقابة في بيان: "علقنا هذه اللوحة في المبنى الذي نعمل فيه لتوجيه رسالة تدين الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل دولة إسرائيل".

 كما طالب بيان النقابة بوقف دعم الحكومة اليونانية لإسرائيل.

 موظفو وزارة التنمية طالبوا أيضا بسحب الفرقاطة "HYDRA" التابعة للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في مهمة "أسبيدس" للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

 وأشاروا إلى أن تكلفة عمل الفرقاطة في المنطقة تبلغ 500 ألف يورو يوميا. ( الأناضول)

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تعليق علم فلسطين على مبنى وزارة التنمية اليونانية
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