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أردوغان يعلن يوما حدادا عاما في تركيا على وفاة الرئيس الإيراني

Lebanon 24
20-05-2024 | 14:05
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدادا وطنيا في البلاد ليوم واحد إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادثة تحطم مروحية.

 جاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

 وقال أردوغان في هذا الصدد: "قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد لنشاطر آلام الشعب الإيراني".

 وتطرق أردوغان خلال خطابه إلى مشاركة الطائرة المسيرة "أقنجي" تركية الصنع في أعمال البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني.

 وقال في هذا السياق: "مسيّرة أقنجي نفذت طلعات بحث وإنقاذ (في إيران) لمدة 7 ساعات ونصف قاطعة 2100 كيلو متر رغم الأحوال الجوية السيئة".  ( الأناضول)

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