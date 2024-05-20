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عربي-دولي

حادثة مدُبرة أم قضاء وقدر؟ هذا ما قيلَ عن "تحطّم طائرة رئيسي"

Lebanon 24
20-05-2024 | 14:33
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كشف استطلاعٌ أجراه "لبنان24"، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصّة "إكس"، أن نسبة كبيرة من الناشطين يتوقعون أن تكون واقعة مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، "حادثة مُدبرة". 
 
وخلال ساعات المساء، نشر "لبنان24" السؤال التالي: "هل تعتقدون أنّ حادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هي قضاء وقدر أم حادثة مُدبرة؟".
 
وشارك في الإستطلاع نحو 195 شخص، وتبين أنّ 67% من المُستطلعين اعتقدوا أن الحادثة "مُدبرة"، بينما رأى 33% أن الحادثة هي قضاء وقدر.
 
وفي بعض التعليقات، اتّهم ناشطون إسرائيل بالوقوف وراء الحادثة، فيما رأى آخرون أنّ ما حصل كان بالصدفة بسبب سوء الأحوال الجويّة، وليس إستهدافاً مباشراً.
 
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