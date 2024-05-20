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بالفيديو.. شاهدوا لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني في مكان تحطم طائرته

Lebanon 24
20-05-2024 | 13:45
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وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي والذي قدمه له المرشد الأعلى علي خامنئي كهدية.
 
وأعلنت الرئاسة الإيرانية، صباح الاثنين 20 أيار 2024، عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز، وذلك إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر الأحد جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث وقد صعبت الظروف الجوية والضباب والأمطار عمليات البحث والإنقاذ.
 
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