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عربي-دولي

واشنطن تكشف عن نهجها مع إيران بعد رحيل رئيسي

Lebanon 24
20-05-2024 | 15:04
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب وانتشار الأسلحة الخطيرة والتقدم في برنامجها النووي بعد وفاة رئيسها في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

 وقال متحدث باسم وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته "نهجنا لم يتغير". مضيفا أن واشنطن ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

 وتابع "سنواصل مواجهة دعم النظام الإيراني للإرهاب، وانتشار الأسلحة الخطيرة، وتطوير برنامجها النووي".

 وأوضحت الخارجية الأميركية أن الحكومة الإيرانية طلبت من أمريكا المساعدة. وذلك في إشارة إلى المساعدة في عمليات البحث تحديد موقع الرئيس الإيراني بعد تحطم طائرته.

 وأضافت: " لم نتمكن لأسباب لوجيستية من توفير المساعدة التي طلبتها إيران".

  ( سكاي نيوز)
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