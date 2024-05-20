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عربي-دولي

قطر تعين أول سفير لها بموريتانيا منذ 7 سنوات

Lebanon 24
20-05-2024 | 15:30
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أعلنت قطر، الإثنين، تعيين أول سفير لها في موريتانيا منذ توتر شهدته علاقات البلدين قبل 7 سنوات.

 وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بتعيين شاهين علي خلفان البطي الكعبي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

 تأتي الخطوة القطرية بعد عدة أشهر من خطوة أخرى موريتانية مماثلة.

 ففي كانون الأول 2023، عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مستشاره محمد الأمين ولد سلمان سفيرا لموريتانيا في قطر.

 وكانت الدوحة ونواكشوط تبادلا سحب السفراء عام 2017، على خلفية مواقف سياسية تتعلق بأزمة شابت العلاقات بين قطر من جانب وكل السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.

 قبل أن تنتهي الأزمة الخليجية بمصالحة تم الاتفاق عليها خلال القمة الخليجية الـ41 التي انعقدت في مدينة العلا شمال غرب السعودية في 5 كانون الثاني 2021 .

 وفي نيسان 2021، أعلنت قطر وموريتانيا استئناف علاقتهما "بعد اتصالات مكثفة ومواكبة من سلطنة عمان".

 فيما زار الرئيس الغزواني الدوحة في آذار 2023، للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

( الأناضول)

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