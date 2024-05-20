روسيا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم إرهابي على سياح أجانب في أفغانستان، وتوصي الروس بالامتناع عن زيارة هذا البلد.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب موسكو عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم إرهابي آخر على سياح أجانب في أفغانستان، ووفقا للبيانات المتاحة، في 17 ايار، فإنه نتيجة قصف مجهولين لسوق في مدينة باميان، قتل ثلاثة أشخاص إسبان. وأصيب 4 أجانب آخرين (مواطنون من أستراليا وإسبانيا وليتوانيا والنرويج) بجروح خطيرة".

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وأضاف البيان: "على خلفية استمرار الوضع الأمني الصعب للغاية في أفغانستان، توصي وزارة الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة هذا البلد لأغراض شخصية، بما في ذلك السياحة".