الصين تنفي انخراطها في الأزمة الأوكرانية بخلاف الولايات المتحدة

قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي قنغ شوانغ، إن بكين لم تزود أيا من أطراف النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، ولا تسهم في إطالة أمد الأزمة عكس الولايات المتحدة.

وأضاف شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست المسبب كما أنها ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، فنحن لم نقدم الأسلحة لأي من أطراف الصراع، وعلى عكس الولايات المتحدة، التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد أن قيادة الصين لن تساهم في إطالة أمد الأزمة بين البلدين، موجها رسالة للقيادة الأميركية بالتوقف عن استخدام الأزمة الأوكرانية لتحقيق أغراضها الجيوسياسية الخاصة وتعمد إطالة أمد الصراع.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في وقت سابق إن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن ظهور الأزمة في أوكرانيا وتصعيدها إلى الوضع الحالي. (روسيا البوم)