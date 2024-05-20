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عربي-دولي

قبل قليل.. اسرائيل اعترضت هدفًا جويًا من الاراضي السورية

Lebanon 24
20-05-2024 | 16:52
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اشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي ادرعي، مساء اليوم الاثنين، الى ان "طائرات حربية اعترضت قبل قليل هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه من الأراضي السورية نحو الأراضي الاسرائيلية حيث لم يخترق الأجواء الإسرائيلية".
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وتابع في منشور له على حسابه في "اكس": "بالإضافة إلى ذلك اعترضت سفينة حربية من طراز ساعار 4.5 بتعاون مع طائرات حربية هدفيْن جوييْن كانا في طريقهما نحو الأراضي الاسرائيلية من جهة الشرق ولم تخترقا الأجواء الاسرائيلية".
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