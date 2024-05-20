إسرائيل تعترض هدفاً جوياً من الأراضي السورية

قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه من الأراضي السورية نحو إسرائيل حيث لم يخترق مجالها الجوي".

وفي بيان له، قال الجيش إن "سفينة حربية من طراز ساعار 4.5 اعترضت بتعاون مع طائرات حربية هدفيْن جوييْن كانا في طريقهما نحو إسرائيل من جهة الشرق دون اختراقهمها المجال الجوي الإسرائيلي".

Advertisement