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عربي-دولي

أميركا: لم نتمكّن من تلبية طلب إيران المساعدة حول طائرة رئيسي

Lebanon 24
20-05-2024 | 17:37
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قالت الولايات المتحدة إنها "لم تتمكن، لأسباب لوجستية إلى حد كبير، من تلبية طلب إيراني للمساعدة في أعقاب تحطم طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما قدمت واشنطن تعازيها".
وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن هذا الطلب النادر من إيران، التي تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل خصمين رئيسيين لها، في مؤتمر صحفي.
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وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين: "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة. وأوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة، وهو ما نفعله رداً على أي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف".
وأضاف دون الخوض في تفاصيل: "في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".
وقال إن "وفاة رئيسي لم تغيّر الموقف الأميركي الأساسي تجاه إيران".
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