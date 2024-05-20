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بايدن: هجوم إسرائيل في غزّة ليس إبادة جماعية

Lebanon 24
20-05-2024 | 18:45
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شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين على أن "الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة ليس إبادة جماعية"، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.
قال بايدن إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك"، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.
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وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علماً بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس.
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