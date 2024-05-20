واشنطن تؤكد: لا دور لنا بحادثة تحطم طائرة رئيسي

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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ان الولايات المتحدة ليس لها أي دور في حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال غرب إيران.وردا على أسئلة الصحفيين فيما إذا كان هناك قلق أميركي من محاولة إيران إلقاء اللوم على إسرائيل أو على الولايات المتحدة في الحادث الذي أودى بحياة رئيسي، قال أوستن "لم يكن للولايات المتحدة أي دور لتلعبه في هذا الحادث، وهذه حقيقة واضحة وبسيطة".وأضاف أنه ليس لديه أي معرفة بسبب تحطم طائرة الهليكوبتر، ولا يتوقع بالضرورة أي تأثير أوسع على الأمن في المنطقة.وقال أوستن للصحفيين "لا أستطيع التكهن بسبب (تحطم الطائرة)".وأكدت الولايات المتحدة أنها لم تتمكن، لأسباب لوجستية إلى حد كبير، من تلبية طلب إيراني للمساعدة في أعقاب تحطم طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما قدمت واشنطن تعازيها.وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن هذا الطلب النادر من إيران، التي تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل خصمين رئيسيين لها، في مؤتمر صحفي.وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة. وأوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة، وهو ما نفعله ردا على أي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف".وأضاف ميلر دون الخوض في تفاصيل "في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".ولفت المتحدث إلى ان وفاة رئيسي لم تغير الموقف الأميركي الأساسي تجاه إيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان "تعرب الولايات المتحدة عن تعازيها الرسمية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وأعضاء آخرين في وفدهم في حادث مروحية في شمال غرب إيران".وأضاف "في وقت تختار إيران رئيسا جديدا، نكرر دعمنا للشعب الإيراني ونضاله من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".واعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي الاثنين أن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية، "كان رجلا يداه ملطختان بالدماء".وأضاف أن رئيسي يتحمل "مسؤولية انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" في ايران، وذلك رغم تقديم واشنطن تعازيها إلى طهران.(سكاي نيوز)