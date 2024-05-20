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عربي-دولي

فيديو ينتشر.. نساء تركيات يطردن امرأة سورية برفقة أطفالها من المترو شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:18
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنساء تركيات يعتدين على امرأة سورية على ما يبدو.

وأظهر المقطع قيام إحدى المرأتين التركيتين بطرد المرأة السورية وأطفالها خارج المترو.
 
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وقبل يومين، انتشر مقطع فيديو لرجل تركي يعتدي على مواطن مصري، ويهدده بالخنق أمام ابنته المقعدة في الشارع العام.

وأحدث الفيديو موجة غضب وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

فيما قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة التي جرت في إحدى المجمعات السكنية في إسطنبول بين المقيم المصري والتركي الذي يعمل مديرا لإحدى البنايات.(العربية)



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